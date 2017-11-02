В Ровно зафиксирована самая массовая вспышка гепатита за последние 15 лет

Как информирует replyua.net, в сообщении отмечается, что заражение всех, кто попали в больницу, произошло примерно в одно и то же время, однако в разных районах города. В медучреждении говорят, что такое количество больных болезнью Боткина одновременно не случалось уже лет 15. По мнению самих пострадавших, вирус распространялся через воду из кранов и питьевую воду, ведь все они пользуются одним водопроводом.
Одна из пациенток заявила: «Мы взрослые люди и не употребляем в пищу немытые фрукты иди овощи. То есть, все что мы моем, мы используем ту же воду из крана». Отмечается также, что такой случай привел к ажиотажу на бутилированную воду. С прилавков магазинов люди начали буквально разметать баклажки с водой. В это же время руководство областного водоканала утверждает, что с водой все хорошо, и она полностью соответствует нормам. В настоящее время эпидемиологи уже начали расследовать причины вспышки болезни. Согласно с данными анализов, сейчас возбудителя гепатита А в воде нет.