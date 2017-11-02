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Путину надо было «пустить кровь из носа» в Украине, - экс-директор ЦРУ

Путину надо было «пустить кровь из носа» в Украине, - экс-директор ЦРУБывший директор ЦРУ США, который был при исполнении служебных обязанностей с 2013 по 2017 годы Джон Бреннан во время интервью PBS FrontLine заявил, что США должны были дать военный ответ на агрессию Российской Федерации против Украины. Как отмечает «Голос Америки», это интервью было записано в июле, однако его видео обнародовали только в октябре.

Как информирует replyua.net, в своем интервью Бреннан заявил: «Я считаю, что Путин очень умный идивид. Путин действительно оценивает своих врагов и оппонентов. По моему мнению, когда они вошли в Украину, президент РФ считал, что если действовать решительно и применить значительную силу, то это не вызовет военного ответа со стороны Запада Путин видел, что Обама не желает военного конфликта и использует другие инструменты, которые имеет США, - санкции».

В это же время экс-директор ЦРУ отметил, что по его убеждению Путину нужно было «разбить нос» в Украине. Он сказал: «На мой взгляд, решение президента России пойти против Украины и начать военную кампанию в Сирии, основывались на мнении, что симметричного военного ответа не будет. Я полагал, в определенных случаях, что нам нужно было нашу реакцию сделать менее предсказуемой для Путина. Я думал, что мы могли бы применить действия, которые не привели к опосредованной войне с РФ. Я помню, когда учился в школе, хулиганы пытались запугивать, и они продолжали давить, пока им немного не разобьешь нос. Я считал, что Путину нужно было реально немножко пустить кровь из носа».
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