Путину надо было «пустить кровь из носа» в Украине, - экс-директор ЦРУ

Как информирует replyua.net, в своем интервью Бреннан заявил: «Я считаю, что Путин очень умный идивид. Путин действительно оценивает своих врагов и оппонентов. По моему мнению, когда они вошли в Украину, президент РФ считал, что если действовать решительно и применить значительную силу, то это не вызовет военного ответа со стороны Запада Путин видел, что Обама не желает военного конфликта и использует другие инструменты, которые имеет США, - санкции».
В это же время экс-директор ЦРУ отметил, что по его убеждению Путину нужно было «разбить нос» в Украине. Он сказал: «На мой взгляд, решение президента России пойти против Украины и начать военную кампанию в Сирии, основывались на мнении, что симметричного военного ответа не будет. Я полагал, в определенных случаях, что нам нужно было нашу реакцию сделать менее предсказуемой для Путина. Я думал, что мы могли бы применить действия, которые не привели к опосредованной войне с РФ. Я помню, когда учился в школе, хулиганы пытались запугивать, и они продолжали давить, пока им немного не разобьешь нос. Я считал, что Путину нужно было реально немножко пустить кровь из носа».