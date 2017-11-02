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Замашки империи: Вятрович резко раскритиковал заявление Польши о варварстве украинцев

Замашки империи: Вятрович резко раскритиковал заявление Польши о варварстве украинцев
По мнению руководителя Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович, Польша не спешит решать проблемы взаимной легализации памятников. Как передает replyua.net со ссылкой на «112.Украина», таким образом Вятрович прокомментировал заявления историка и сенатора из Польши Яна Жарина, обвинившего власти Украины в том, что они варварски относятся к вопросам исторической памяти.

«Мне это в определенной степени напоминает действия нашего соседа на востоке, который возомнил себя «Третьим Римом». Складывается ощущение, что некоторые польские политики видят Польшу «Четвертым Римом» - вероятно, в данном случае речь идет об определенных имперских амбициях», - пояснил эксперт, сравнив количество осквернений памятных мест в Украине и Польше.

«Как раз на польской территории в течение трех последних лет четырнадцать раз происходило осквернение крестов на украинских могилах. В Украине же четыре раза оскверняли польские памятники, и все они восстановлены. Но в Польше до сегодняшнего дня так и не восстановили ни единого украинского памятника», - пояснил руководитель УИНП.
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