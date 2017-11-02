валюта
СпецтемаБлогер: вітаю росіян, Путін догрався з ядерними випробуваннями

Коррупция в Украине: САП просит фемиду арестовать имущество Авакова

Коррупция в Украине: САП просит фемиду арестовать имущество АваковаСотрудники специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины предоставили Соломенскому районному суду Киева ходатайство, в котором речь идет об аресте имущества Александра Авакова, сына главы МВД Украины. Как известно, Александр Аваков подозревается в растрате четырнадцати миллионов гривен государственных средств, о чем 2 ноября пишет «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как информирует replyua.net, в сообщении говорится: «На имущество частного лица в соответствии с частью 9 статьи 170 Уголовно-процессуального кодекса Украины уже был наложен предварительный арест. В настоящее время в суд была направлена просьба об аресте имущества». Кроме того, САП имеет намерение подать в суд ходатайство об аресте имущества еще двух подозреваемых по «делу рюкзаков» - бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и Владимира Литвина, руководителя ІТ-компании Turboseo.

Как известно из более ранних сообщений, фемида отпустила Александра Авакова под личное обязательство и обязала его сдать паспорта в Государственную миграционную службу. Ранее перед этим сообщалось, что сына главы МВД Украины Арсена Авакова Александра задержали представители НАБУ по подозрению в поставках рюкзаков для полиции по завышенным ценам.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Нусс: в Кремлі сьогодні дуже поганий день – Порошенко домігся свого

Срочно: Політолог: новина дня сьогодні – Путін остаточно з’їхав з глузду
Важное за сутки
01 ноя 2017
7538

Нусс: если подтвердим свой выбор в 2019-ом, то границы мировых держав для Украины и украинцев уже к 2025-му будут открыты

Если украинцев, не угораздит сделать роковую ошибку в 2019 году, и мы подтвердим вотум национального доверия президенту и Верховному Главнокомандующему ВСУ, с такими шагами, которые предпринимает наш

02 ноя 2017
6072

Только этого не хватало: Джигурда собирается стать президентом Украины

Никита Джигурда, украинский и российский актер, заявил о том, что хочет последовать примеру Ксении Собчак, которая баллотируется в президенты России, однако, по словам Джигурды, он хочет быть главой

Последние новости

ГПУ озвучила количество люстрированных в Украине прокуроров

Експерт: ви ламали голову над тим, хто справжній «замовник» справи Авакова-молодшого? Я розкрию цю таємницю

Блогер: зростання свідомості українців призвело до того, що на нас нападають не тільки північно-східні сусіди, а і західні

Полиция усилит охрану Верховной Рады Украины

Осмаев рассказал, каким будет наиболее адекватный ответ на убийство Окуевой

Захарова: Россия ответит «сюрпризом» на запрет в Twitter рекламы Sputnik и Russia Today

Нусс: шанований президент перетворився в маргінала – скоро його канонізують в РФ

Приятные путешествия с возможностью экономить на проживании

В Ровно зафиксирована самая массовая вспышка гепатита за последние 15 лет

Саакашвили сообщил о планах судиться с миграционной службой

Блогер: мужній вчинок українського посла у Сербії розлютив Белград

Путину надо было «пустить кровь из носа» в Украине, - экс-директор ЦРУ

Замашки империи: Вятрович резко раскритиковал заявление Польши о варварстве украинцев

Генпрокурор зустрівся з захисниками Колмогорова

Коррупция в Украине: САП просит фемиду арестовать имущество Авакова

В Украине запущена линия по производству патронов

МИД Сербии может выслать из страны посла Украины

В НБУ рассказали, как будут наказывать банки за операции с рублями с изображением АРК

Осмаев озвучил наиболее адекватный ответ РФ на гибель Окуевой

Кадыров и Поклонская захотели похоронить останки вождя Ленина

 Новости за день