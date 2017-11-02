Коррупция в Украине: САП просит фемиду арестовать имущество Авакова

Как информирует replyua.net, в сообщении говорится: «На имущество частного лица в соответствии с частью 9 статьи 170 Уголовно-процессуального кодекса Украины уже был наложен предварительный арест. В настоящее время в суд была направлена просьба об аресте имущества». Кроме того, САП имеет намерение подать в суд ходатайство об аресте имущества еще двух подозреваемых по «делу рюкзаков» - бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и Владимира Литвина, руководителя ІТ-компании Turboseo.
Как известно из более ранних сообщений, фемида отпустила Александра Авакова под личное обязательство и обязала его сдать паспорта в Государственную миграционную службу. Ранее перед этим сообщалось, что сына главы МВД Украины Арсена Авакова Александра задержали представители НАБУ по подозрению в поставках рюкзаков для полиции по завышенным ценам.