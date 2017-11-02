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В Украине запущена линия по производству патронов

В Украине запущена линия по производству патронов
В Украине планируют наладить процесс производства боеприпасов благодаря недавно закупленной линии производства. Как передает replyua.net, сообщение соответствующего содержания размещено на странице Министерства экономического развития в социальной сети Facebook. Подчеркивается, что сотрудниками ведомства была проведена процедура закупки линии производства корпусов снарядов и гильз калибра 100-155 мм в рамках выполнения программы развития производства боеприпасов.

«Помимо этого, в наших планах – переход на основной калибр, который принято использовать в странах Североатлантического альянса – 155 миллиметров. Все виды оборудования, которые закупают и будут поставляться в рамках данной программы, пройдут соответствующую адаптацию под стандарты НАТО. Эти снаряды, вполне вероятно, будут на ГАХК Артем. Помимо этого, в фондах Минобороны планируется производить патроны калибра от 5,45 мм до 14,5 мм», — говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня стало известно о начале проведения на территории Херсонской области летных испытаний зенитных ракет средней дальности.
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