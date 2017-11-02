Осмаев озвучил наиболее адекватный ответ РФ на гибель Окуевой

Как информирует replyua.net, по словам Осмаева, супруги старались быть всегда осторожными. Однако во избежание малейшей опасности, нужно было исчезнуть и не появляться вообще нигде. Он заявил: «Мы пытались быть осторожными. Однако нам нужно было исчезнуть, чтобы избежать малейшей опасности. Другими словами, мы не должны были вообще нигде появляться. Безусловно, для нее это было невозможно. Необходимо понимать, что здесь война идет с коварным врагом. Естественно, у каждой войны есть свои жертвы. Активизировались группы террористов. Мы время от времени узнаем об их уничтожении. Кадыровцы также действуют. Они стараются привлечь на свою сторону политиков и общественных деятелей за пределами РФ. Я не думаю, что в составе руководства Украины есть покровители Кадырова. Однако симпатизирующие им, наверняка есть».
В это же время Осмаев объяснил, чем необходимо ответить убийцам Амины Окуевой. Он заявил: «Думаю, что наиболее адекватным ответом на гибель Амины будет возвращение Крыма и Донбасса, победа в войне. А исполнители в любом случае получат свое наказание от Аллаха».