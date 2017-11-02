Саакашвили подал иск в суд на службу миграции Украины

Как информирует replyua.net, в сообщении Михаила Саакашвили говорится: «Защита Михаила Саакашвили подала иск с жалобой в суд на вчерашнее решение государственной Миграционной службы в Киевской области «Об отказе М. Саакашвили в оформлении документов, необходимых для решения вопроса о признании лицом, нуждающемся в дополнительной защите».
Бывший украинский чиновник утверждает, что это решение Миграционной службы является абсолютно «необоснованным и противоправным». По его словам, документ ГМС в Киевской области нарушает его права на получение в Украине дополнительной защиты от возможной незаконной экстрадиции в Грузию. Согласно с его словами, его правозащитники сегодня, 2 ноября 2017 года подали в Окружной административный суд соответствующий иск.