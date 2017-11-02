Конституционный суд Украины не смог выбрать себе председателя

Как информирует replyua.net, ссылаясь на информированный источник в суде «Українські новини» сообщают, что вопрос не смогли включить в повестку дня в результате недостатка голосов судей. В это же время в расписание заседаний на неделю он был внесен. Известно также, что вчера, 1 ноября, Конституционный суд во время специального пленарного заседания не смог утвердить новый регламент КС, в соответствии с которым, председателем Конституционного суда Украины считается избранный кандидат, за которого проголосовало больше половины конституционного состава судей КС.
Ранее уже сообщалось, что в Украине с 4 июня 2017 года обязанности главы Конституционного суда исполняет судья Виктор Кривенко, как старший по возрасту. Тогда в КСУ сообщали: «В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 149 со значком 1 Конституции Украины, 3 июня Юрий Баулин прекратил полномочия судьи Конституционного суда Украины в связи с завершением срока полномочий. В свою очередь судья Виктор Кривенко, 4 июня приступил к выполнению полномочий главы КСУ».