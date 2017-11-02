Украина начнет производство боеприпасов по стандартам НАТО

Как информирует replyua.net, в сообщении ведомства говорится, что МЭРТ Украины закупило линию производства корпусов снарядов и гильз калибра 100-155 миллиметров в рамках осуществления программы развития изготовления боеприпасов. В частности, в сообщении говорится: «Помимо этого у нас ест планы по переходу на основной калибр, который используется в странах НАТО. Речь идет о калибре 155 миллиметров. Все оборудование, которое закупается и будет поставляться в рамках этой программы, будет переделано под стандарты Североатлантического Альянса. Вероятней всего, что производство этих снарядов будет осуществляться на ГАХК Артем. Помимо того, на фондах Министерства обороны Украины мы планируем производить патроны калибра от 5,45 миллиметра до 14,5 миллиметра».
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