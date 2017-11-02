Захарченко изменил планы по захвату украинских земель

Как информирует replyua.net, главный террорист «Донецкой народной республики» заявил, что захват подконтрольных Украине земель Донецкой области должен состояться «в соответствующий исторический момент и с минимальными человеческими потерями». В это же время боевик имеет надежду на международные обстоятельства. Александр Захарченко заявил: «Мы не имеем морального права занять наши города, а впоследствии снова оставить их. Ведь тогда наших граждан будут терроризировать еще больше. В результате, мы должны выбрать такой исторический момент, когда наше возвращение будет необратимым и понесет минимальные потери».
Ранее СМИ уже неоднократно сообщали о громких заявлениях лидера донецких боевиков Александра Захарченко о том, что он намерен идти наступлением на Киев и более того, после окончательно завоевания его армией нашей страны боевик хотел переосновать Украину.