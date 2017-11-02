Хакеры из РФ пытались получить компромат на Порошенко и ряд украинских политиков

Группа хакеров из России Fancy Bear, которые взломали почту кандидата на должность американского президента в 2016 году Хиллари Клинтон, также пытались найти компромат на некоторых украинских политических деятелей, передает replyua.net со ссылкой на Associated Press. Согласно информации издания, журналисты получили доступ к списку целей, преследуемых российскими хакерами. В их перечне можно встретить имя украинского президента Петра Порошенко и его сына Алексея, народного депутата от БПП Сергея Лещенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, а также ряд других представителей украинской политической элиты. В общей сложности — 545 аккаунтов.
Помимо этого, хакеры намеревались взломать почтовые ящики некоторых российских оппозиционных политиков и активистов. В том числе, речь идет о бизнесмене Михаиле Ходорковском, участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной, оппозиционном лидере Алексее Навальном и еще более 100 общественных активистах.
Стоит напомнить, ранее хакеров из группировки Fancy Bear уличили в рассылке трояна, поражающего компьютеры, работающих на операционной системе macOS.