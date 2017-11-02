Для эксперимента: Зайцеву доставили на место резонансного ДТП в Харькове

Как сообщили корреспонденты ТСН, вчера, 1 ноября, в Харькове Алена Зайцева, водитель Lexus, была доставлена на место ужасного дорожно-транспортного происшествия, жертвами которого стали шесть человек, передает replyua.net. Отмечается, что девушку из СИЗО привезли в автозаке, чтобы провести следственный эксперимент. В момент прибытия на место аварии Алена Зайцева была в наручниках, однако в процессе выяснения причин происшествия девушке освободили одну из рук. В то же время, в следственном эксперименте не принимал участия еще один участник ДТП – Геннадий Дронов, водитель автомобиля Volkswagen Touareg.
Таким образом, сотрудники следственных органов с помощью Зайцевой намеревались воспроизвести схему движения Lexus – его водитель на месте во всех подробностях рассказывала, каким образом она проезжала на том участке в вечер, когда произошло ДТП. На период выяснения обстоятельств движение на данном участке было перекрыто. Восстановили его лишь после того, как Алена Зайцева вернулась в следственный изолятор.
Пока что следователи не озвучили результаты экспериментов и экспертиз, хотя десятидневный срок, в который должна была завершиться автотехническая экспертиза, уже истек.