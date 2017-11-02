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Конфликт, который раскручивается вокруг Николаевского судостроительного, можно решить только одним путем, – политолог

Конфликт, который раскручивается вокруг Николаевского судостроительного, можно решить только одним путем, – политолог
Как передает replyua.net, госконцерн «Укроборонпром» приостановил работу Николаевского судостроительного завода. Как пишет в своем блоге украинский политолог и блогер Алексей Голобуцкий, объяснение руководства завода можно поместить в несколько слов – порезанные станки, увольнения руководителей, ни одного заказа, зависший крейсер и стандартное «бюджет дай денег, потому что долги по зарплатам».

По словам Голобуцкого, чтобы «разрулить» ситуацию первым делом нужно на тот судостроительный завод запустить несколько групп внешнего аудита. Бухгалтерские «копатели компромата» отдельно, инженеры, чтобы оценить, что же порезано, что осталось, в каком состоянии производственные мощности с полным технологическим циклом, на что оно вообще пригодно в таком виде – на выполнение каких работ, военные, так как теоретически здесь должны были производиться наши новые военные катера, специалисты СБУ, НАБУ.

По мнению политолога, результат аудита сам по себе продиктует оптимальный рецепт «что с этим всем делать» и есть ли шанс спасти завод.
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