Леонид Кравчук: Будапештский меморандум не мог гарантировать безопасность Украины, это была просто политика

Как передает replyua.net, известный украинский журналист и телеведущий Роман Бочкала на своей странице в соцсети Facebook поделился итогами своего недавнего общения с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком. Как пишет журналист, недавно, во время рекламной паузы в эфире программы «Народ против», у него была беседа на тему волнующих вопросов с Леонидом Кравчуком.
По словам Романа Бочкалы, главный волнующий многих вопрос – мог ли Будапештский меморандум гарантировать безопасность Украины. Леонид Кравчук четко ответил, что все разговоры об этом – это просто популизм, потому что это только меморандум, просто рамочная соглашение, даже не договор. Стороны подтвердили намерения. Никакой конкретики и механизмов гарантирования указанного в тексте этот меморандум не имел, подписание его – это была просто политика.
Также Леонид Кравчук объяснил, почему Украине пришлось отказаться от ядерного оружия. По словам первого президента, у Украины не было выбора. Украина имела более 200 боеголовок. Срок годности истекал в 1997 году. Далее могли начаться неконтролируемые процессы. «Ельцин мне говорил, Леня, хочешь лишай их себе», - вспомнил Кравчук. «Ну и еще один вопрос который не мог не задать, мог Кравчук представить, что Россия станет врагом. Ответ – нет. И это я считаю стратегическая ошибка. В отличие от стран Балтии мы не смогли выявить источник самой большой угрозы. Еще тогда была нужна декоммунизация, украинизация. Все то, что происходит только сейчас», – резюмировал журналист.