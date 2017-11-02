Стало известно, почему Саакашвили не выслали из Украины

По мнению эксперта Международного центра перспективных исследований Игоря Петренко, хотя у бывшего председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили отняли гражданство Украины, его не высылают из страны из-за поддержки политических деятелей стран Запада, передает replyua.net со ссылкой на «Апостроф». Кроме того, эксперт отметил, что для многих политиков конфликтная ситуация между Саакашвили и главой украинского государства очень выгодна.
«Этот конфликт не касается других участников политического театра в Украине, а, в первую очередь, направлен против Порошенко. Это выгодно другим оппозиционерам, которые вроде как не при делах, но которым в то же время выгодно ослабление Порошенко в связи с предстоящими выборами», - говорит Петренко. В данном контексте он также назвал имена главы МВД Арсена Авакова, экс-главу правительства Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова. При этом Петренко подчеркнул, что Михаил Саакашвили, очевидно, имеет огромную поддержку в Соединенных Штатах Америки.
«Саакашвили просто нечего терять, у него нет гражданства Украины. Я думаю, если бы влиятельные страны не поддерживали этого политика, его здесь не было бы», - пояснил он.