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НАБУ изучает документы еще по нескольким эпизодам с Каськивым

НАБУ изучает документы еще по нескольким эпизодам с Каськивым
Как передает replyua.net, бывший глава Госкоминвестпроекта Владислав Каськив заявил, что «самоэкстрадировался» из Панамы по делу на 7,463 млн. грн, которые вернет государству и будет защищать свои интересы в суде. По словам украинского политолога Алексея Голобуцкого, то есть, это все ради кратенькой процедуры: зачитывание обвинения, «визнаю себе винним», «суд зважив на відшкодування» - и самый мягкий приговор из возможных по статье обвинения. Это не требовало заключения соглашения между ГПУ и Каськивым – это стандартная процедура.

Политолог отмечает, что в этом деле интересней другое. Это действительно только один эпизод и прокуратура открыла дело именно по этому эпизоду. Панаме делался запрос на экстрадицию Каськива как обвиняемого именно по этому эпизоду, но на сегодня НАБУ изучает документы еще по нескольким эпизодам. И если по ним, по каждому эпизоду и каждой сумме отдельно, будут открыты судебные производства – у Панамы снова попросят прислать Каськива для суда. И так – каждый раз.

Алексей Голобуцкий отмечает, что у Каськива может быть и запасной вариант, если он заранее позаботился о запасных паспортах, кроме панамского, притом государства, с которым у нас нет договора об экстрадиции.
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