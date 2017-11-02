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Пожар в Одессе: полностью сгорел корпус санатория

Пожар в Одессе: полностью сгорел корпус санатория
Накануне вечером, первого ноября, в санатории «Красные зори», расположенном на улице Бернардацци в Одессе, пылал сильный пожар. Как передает replyua.net со ссылкой на «Думскую», горел состоявший из двух этажей заброшенный корпус здравницы. Пламя огня распространилось на второй этаж и крышу здания. По информации очевидцев, возгорание произошло за пять метров от частного жилого сектора. Население пришлось эвакуировать. Спасатели предпринимали попытки, чтобы не перекинулся на соседние здания. На месте инцидента работали четыре бригады пожарных. Время от времени у них возникали проблемы с водой из гидрантов, из-за этого тушение то приостанавливалось, то возобновлялось. Однако корпус фактически сгорел.

Местные жители сообщили, что с марта текущего года никто не обитал в санатории – корпуса стояли закрытыми с заколоченными окнами. В то же время, на этой территории пожар возникает не впервые. По мнению людей, такими действиями кое-кто хочет расчистить место для стройплощадки.

На территории пожара не работали пожарные гидранты — рукава тянут к ближайшим гидрантам, находящимся в 100 метрах от места ЧП.
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