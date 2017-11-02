Гройсман: Украина готова предоставить США информацию по делу Манафорта

Официальный Киев готов предоставить Соединенным Штатам все имеющиеся у государства данные, которые могут помочь в проведении расследования дела Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборного штаба главы Белого дома Дональда Трампа. Как передает replyua.net, такое заявление в ходе интервью журналистам телеканала СВС озвучил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. В то же время, председатель украинского правительства сообщил, что пока что никаких подобных просьб от американских правоохранителей Украина не получала.
«Нам не поступали какие-либо запросы касаемо предоставления информации по данному поводу, но если нам поступит такой запрос, то мы, безусловно, предоставим всю имеющуюся у нас информацию», - сказал Владимир Гройсман. Глава Кабмина добавил также, что дело Пола Манафорта имеет отношение к пребыванию при власти бывшего украинского президента Виктора Януковича и нынешнее правительство никак с ним не связано.
«Упомянутый вами инцидент был связан с режимом Януковича. Возглавляемое мною правительство не имеет совершенно никакого отношения к этому скандалу», – отметил Гройсман.