Украина может передать США информацию о Манафорте, - Гройсман

Владимир Гройсман, украинский премьер-министр, заявил о том, что Украина готова передать Соединенным Штатам информацию по делу Пола Манафорта, однако при этом политик подчеркнул, что украинское правительство не имеет отношения к разразившемуся скандалу. Как сообщает replyua.net, такое заявление от Гройсмана прозвучало в интервью CBC.
«Мы не получали никаких запросов о предоставлении информации по этому делу, но если получим запрос, то, конечно же, предоставим информацию, которая у нас есть. Инцидент, о котором вы говорили, был связан с режимом Януковича. Мое правительство не имеет абсолютно никакого отношения к этому скандалу», - подчеркнул премьер. Напомним, что Пол Манафорт был помещен под домашний арест. Он заплатил залог в размере десяти миллионов долларов.
ФБР обратилось к Манафорту с требованием сдаться, и 30 октября он прибыл в здание Федерального бюро расследований. Манафорт был главой предвыборного штаба Трампа, однако за три месяца до выборов покинул должность после скандала, разразившегося после публикации в СМИ подробностей его деятельности в Украине.