Британские ученые рассказали, какой оптимальный возраст ребенка для путешествий

Многим семьям хочется путешествовать и нередко становится вопрос о том стоит ли брать с собой в поездку ребенка. Ученые из Британии дали ответ, какой же возраст является оптимальным и подходящим для того, чтобы смело брать с собой ребенка. Об этом сообщает replyua.net.
Этим возрастом являются пять лет. Потому что именно с пяти лет ребенок осознанно воспринимает окружающий мир, запоминает и может применить на практике полученный в поездке опыт. Если же вы хотите взять ребенка младше пятилетнего возраста, то приготовьтесь к тому, что он не запомнит ничего из того, что увидит.
Эту статистику подтверждают исследования, проведенные с поддержкой одной из авиалиний. Было опрошено людей, пользующихся этой авиалинией, и выяснилось, что большинство помнят свои первые путешествия именно с пяти лет. Так же ясно сохранились воспоминания о полете на самолете (30%), пляж и море понят около 20% опрошенных и 11% помнят, как играли в бассейне. Поэтому пятилетний возраст как никогда кстати подходит для того, чтобы начать полноценно путешествовать сей семьей. Ведь речь ребенка в этом возрасте хорошо сформирована, он полноценно взаимодействует с окружающими и эмоции, испытываемые в этом возрасте очень способствуют тому, чтобы ребенок в деталях запомнил поездку.