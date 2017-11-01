В октябре резко выросли продажи новых авто. Больше всего украинцам полюбилась Toyota, на втором месте – Volkswagen

Как информирует replyua.net, по статистике на октябрь 2017 года украинцы стали отдавать предпочтение новым легковым автомобилям, которые только вышли с конвейера, нежели покупать машины от бывшего хозяина. Так, по сравнению с 2016 годом, когда покупки легковых автомобилей возросли на 26%, то в 2017 году этот показатель увеличился до 36%.
На данный момент самой популярной и желанной машиной среди покупателей является Toyota, она прочно закрепила за собой лидирующую позицию автомобильного рынка. Именно продажи этой марки машины возросли на 26% с 2016 по 2017 года. Второе место занял автомобиль марки Volkswagen. Если в 2016 году этот автомобиль числился в десятке лучших автомобилей среди украинцев и имел замыкающую позицию, то в 2017 покупки Volkswagen возросли в 2,7 раза.
Renault крепко обосновался на третьем месте списка востребованных автомобилей среди украинского населения. По подсчетам было продано 664 машины состоянием на октябрь 2016 года. И четвертое место занимает автомобиль марки Skoda. Если показатели Renault упали, то в отношении Skoda эти показатели возросли на целых 23%.Audi неожиданно для всех обосновалась на пятом месте. Модель А3 особенно популярна среди украинцев.