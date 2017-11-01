Блогер: «братики-китайці» черговий раз «кинули» росіян – ми здались їм більш надійним партнером

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За словами блогера Дмитра Вовнянка, росіяни дарма покладають стільки надій на Китай, називаючи його альтернативою Заходу. Ймовірно, Пекін «дружить» з Москвою тільки в тих випадках, коли йому це здається вигідним. Найсвіжіші новини ще раз переконують у правильності цієї тези, - інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.Так, блогер наголошує, що відтепер Україна стала новим повноцінним учасником так званого «Нового Шовкового Шляху». Першого листопада 2017 року було закладено нитку графіку потяга №1319/1320, який проходитиме Україною транзитом у рамках Нового Шовкового Шляху. Потяг складатимуть п’ятдесят сім платформ, придатні для розміщення універсальних контейнерів. Нитку графіку потяга було узгоджено з китайською стороною. Далі рухомий склад прямуватиме з Чженчжоу до Словаччини, Польщі та Угорщини.Власне, у первісному вигляді проект передбачав, що Шовковий Шлях мав пройти територією Російської Федерації. Тим не менш, врахувавши всі обставини, дуже дружні Росії, але дуже раціональні китайці від цієї ідеї відмовились. Здається, Україна виявилась більш надійним партнером. З чим нас можна привітати, - наголошує блогер.