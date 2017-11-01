Коррупция в Украине: НАПК начало расследование в отношении мэра Кличко

Как информирует replyua.net, в Национальном агентстве противодействия коррупции сообщили мэру Киева, что они обладают информацией о возможном нарушении им закона «О предотвращении коррупции» и начинают собирать данные по этому факту.
В том числе, в НАПК посмотрели видео журналистского расследования программы «Схемы» о том, как Виталий Кличко летал на частном авиалайнере со скандальными киевскими застройщиками, в том числе, с нардепом Максимом Микитасем. Тогда Виталий Кличко ответил представителям средств массовой информации, что на улице под Неаполем он случайно встретил Максима Микитася и дал свое согласие на приобретение билета на чартер, так как он должен был лететь с пересадкой, а Микитась направлялся прямым рейсом. Но сотрудники НАПК усмотрели в этом следы админправонарушения в соответствии со статьей 172 частью 5 и статьей 172 частью 2. Завтра, 2 ноября городского голову Киева Виталия Кличко приглашают прийти на 11 часов 00 минут на допрос в НАБУ и дать соответственные пояснения.