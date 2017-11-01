Африканская чума свиней атакует Украину

Как информирует replyua.net, в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Ровенской области сообщили, что был зафиксирован случай гибели шестнадцати животных на свиноферме частного предпринимателя на территории Кустинского сельского совета Ривненского района. Выводы Государственного научно-иследовательского института по лабораторной диагностике и ветсанэкспертизе подтвердили факты гибели животных в результате африканской чумы свиней. Известно, что в настоящее время на ферме находятся в клетках еще 207 свиней. Признаки заболевания уже обнаружены у некоторых из них.
Также в сообщении отмечается, что на заседании специальная комиссия при Ровенской районной государственной администрации приняла решение ввести карантин в свинохозяйстве, а также определила зоны защиты и надзора.