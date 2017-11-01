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Африканская чума свиней атакует Украину

Африканская чума свиней атакует УкраинуСпециалисты ветеринарной медицины 31 октября в Ровенской области зафиксировали очередной случай опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней, о чем пишет «УНИАН».

Как информирует replyua.net, в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Ровенской области сообщили, что был зафиксирован случай гибели шестнадцати животных на свиноферме частного предпринимателя на территории Кустинского сельского совета Ривненского района. Выводы Государственного научно-иследовательского института по лабораторной диагностике и ветсанэкспертизе подтвердили факты гибели животных в результате африканской чумы свиней. Известно, что в настоящее время на ферме находятся в клетках еще 207 свиней. Признаки заболевания уже обнаружены у некоторых из них.

Также в сообщении отмечается, что на заседании специальная комиссия при Ровенской районной государственной администрации приняла решение ввести карантин в свинохозяйстве, а также определила зоны защиты и надзора.
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