Норвежские диетологи рассказали, как можно похудеть, не посещая ни разу тренажерный зал

Норвежские диетологи выяснили, что может помочь при похудении. Этот продукт имеется в каждом продуктовом магазине и универмаге. Простой йогурт положительно влияет на пищеварение, за счет присутствия в продукте пробиотиков. Об этом сообщает replyua.net.
Уже за три недели регулярного приема йогурта лишние килограммы начинают уходить. При этом совсем не обязательно покупать дорогие йогурты. Каждый выбирает себе наиболее подходящий продукт по цене и вкусу, и добавляет его в свой рацион. Так, за три недели можно сбросить 600 гр отложенного подкожного жира. Это говорит о том, что пробиотики помогают людям с ожирением избавиться от лишнего веса, без особых физических нагрузок.
Норвежские диетологи провели эксперимент с более чем 900 людьми, у которых есть проблемы с лишним весом. Он продолжался от 3 до 12 недель. Люди регулярно принимали пищевые добавки и пробиотики. Им удалось снизить индекс массы тела и значительно уменьшить процент жира в их организме. Но, чтобы результаты были заметнее, лучше заниматься спортом или хотя бы делать зарядку по утрам. Переедание никому еще не приносило пользы, следите за количеством еды, которую вы потребляете в течение дня.