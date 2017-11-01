Эксперт рассказал, кто выполняет роль коммуникатора между Тимошенко, Медведчуком и российским политикумом

Как передает replyua.net, украинский политолог и блогер у себя в Facebook сообщает, что в Украине по преступлениям в которых подозревали Игоря Бакая, прошли сроки давности. Его подельник по корпорации «Республика», с 1994 года, Александр Абдуллин, успешно скрывался за депутатской неприкосновенностью, находясь до сих пор в ближайшем окружении лидера ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко.
По словам политолога, теперь Игоря Бакая обвиняют в финансовых махинациях, по которым пострадал один из российских ведущих бизнесменов. Именно поэтому экс-главу «Нафтогаза», экс-руководитель Госуправделами Игоря Бакя задержали в Москве.
Павел Нусс отмечает, что Игорь Бакай выехал из Украины после Оранжевой революции. В 2005 году его задерживали в Москве по мандату Интерпола, но отпустили. Загородный дом Бакая в Трахтемирове сожгли неизвестные после Революции Достоинства. «Именно Александр Абдуллин и выполняет роль коммуникатора между Тимошенко, Медведчуком и российским политикумом», – резюмировал политолог.