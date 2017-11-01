Призыв – 2017: украинцам нужно являться в военкомат без повестки

Украинским гражданам призывного возраста необходимо прибывать на призывные участки даже в том случае, если им не приходили соответствующие повестки. Как передает replyua.net со ссылкой на УНИАН, соответствующее заявление было озвучено начальником отдела комплектования и призыва – заместителем начальника управления призыва и комплектования Главного управления персонала Генштаба ВСУ полковник Валерием Дендеберой.
Он подчеркнул, что граждане обращаются в Генеральный штаб относительно того, почему их задержали и привезли в военный комиссариат, если им не приходила какая-либо повестка на призывной участок. Валерий Дендебра добавил, что в соответствии с указом главы государства, после того, как соответствующие комиссии начали работать, гражданин, если он не получил повестку, должен на протяжении десяти дней лично прибыть на призывной участок, который обычно разворачивают на фондах военных комиссариатов. «Все это нужно для того, чтобы выяснить, скажем так, статус кво», - добавил он.
Дербендера сообщил, что он еще не слышал о «более гуманном и более демократичном» подходе к вопросу предоставления отсрочки от призыва, или же в целом освобождения от него, чем тот, который в настоящее время действует в Украине.