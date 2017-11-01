Фесенко рассказал, что «погубило» Пола Манафорта

Как информирует replyua.net, такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко во время эфира информационного проекта «Первые о главном. Комментарии». По словам эксперта, бывшего политтехнолога ПР Манафорта, безусловно, можно считать архитектором перестройки и модернизации этой политсилы.
Также Фесенко подчеркнул: «Я разговаривал с коллегами, которые работали в «Партии регионов». Они полностью согласны с тем, что Манафорт сыграл важную, определяющую роль и даже решающую роль в дальнейшей «жизни» этой политической силы. И, более всего, США могли бы забыть политтехнологу эти «грехи» с ПР, если бы не волна внутриамериканского политического конфликта. Пол Манафорт просто попал под «горячую руку».