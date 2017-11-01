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Фемида изберет меру пресечения сыну Авакова

Фемида изберет меру пресечения сыну АваковаВ суд Киева Соломенского района поступило ходатайство об избрании меры пресечения для сына руководителя Министерства внутренних дел Украины Александра Авакова, о чем сообщает пресс-служба ведомства.

Как информирует replyua.net, в сообщении говорится: «1 ноября 2017 года в Соломенский районный суд Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения Авакову А.А.». Кроме того стало известно, что дело будет рассматривать судья Виталий Украинец. В сообщении также говорится: «На основании положения об автоматизированной системе документооборота суда и основах применения автоматизированной системы документооборота суда ходатайство было распределено и передано в производство судьи Украинца В.В.».

В сообщении пресс-службы ведомства также отмечается, что судебное заседание будет проходить в помещении суда по адресу: город Киев, Вознесенский спуск, 10-Б. Также сообщили: «Будет дополнительное сообщение о дате и времени рассмотрения ходатайства». Ранее правозащитник Александра Авакова Андрей Федур предоставил информацию, что Соломенский районный суд Киева начнет рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Александру Авакову сегодня, но не ранее чем в 17 часов 30 минут.
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