Фемида изберет меру пресечения сыну Авакова

Как информирует replyua.net, в сообщении говорится: «1 ноября 2017 года в Соломенский районный суд Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения Авакову А.А.». Кроме того стало известно, что дело будет рассматривать судья Виталий Украинец. В сообщении также говорится: «На основании положения об автоматизированной системе документооборота суда и основах применения автоматизированной системы документооборота суда ходатайство было распределено и передано в производство судьи Украинца В.В.».
В сообщении пресс-службы ведомства также отмечается, что судебное заседание будет проходить в помещении суда по адресу: город Киев, Вознесенский спуск, 10-Б. Также сообщили: «Будет дополнительное сообщение о дате и времени рассмотрения ходатайства». Ранее правозащитник Александра Авакова Андрей Федур предоставил информацию, что Соломенский районный суд Киева начнет рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Александру Авакову сегодня, но не ранее чем в 17 часов 30 минут.