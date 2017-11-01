Угроза опасности: Украина усилила контроль на границе с Россией

Украинская Госпогранслужба сообщила об усилении контроля на границах и, в частности, на участке в Россией. Как передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу ведомства, такие меры были приняты в связи с тем, что подобное распоряжение выдал Совет национальной безопасности и обороны.
«Проведение мероприятий на государственной границе будет осуществляться на все пропускных пунктах, прежде всего, на участке украино-российской границы, а также по отношению к иностранцам и лицам, не имеющим гражданства, в особенности из стран риска. Особое внимание со стороны органов государственной границы будет уделяться проверке иностранцев, прибывающих в Украину», - подчеркнули в ГПСУ. В связи с введением особых мер, сотрудники пограничной службы могут проводить личные досмотры совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы и привлекать к досмотру сотрудников Службы безопасности Украины.
Ранее СНБО разработал рекомендации для Кабмина об увеличении расходов на финансирование оборонного бюджета страны, а также увеличить расходы для оборудования границы Украины с Россией.