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Ненавидящая Запад соратница Януковича выдала дочь замуж за американца

Ненавидящая Запад соратница Януковича выдала дочь замуж за американца
Экс-регионалка, ближайшая соратница беглого президента Украины Януковича Елена Бондаренко, которая делает все возможное для того, чтобы оставить Украину в ярме России, пишет про «проамериканскую власть в Киеве», отправляет свою дочь учится в США, а теперь еще и становится тещей американца. Как передает replyua.net, об этом сообщает в своем блоге украинский блогер Мирослав Олешко.

Блогер пишет, что ему вовсе не понятно, почему эти Елена Бондаренко и другие «марионетки» Кремля так сильно желают хорошего будущего только своим детям, а не всему украинскому народу, почему у них в крови такая ненависть к своим соотечественникам. При этом Бондаренко призналась, что она уже немножко подзабыла английский язык, но так как зять вообще не понимает русского, ей придется подтянуть английский, чтобы без барьеров комуницировать.

Мирослав Олешко отмечает, что, выпив шампанского в США и хорошенько погуляв на свадьбе дочери, Елена Бондаренко поехала обратно зарабатывать деньги в Москву на российский телеэфир, продолжая рассказывать про ужасный Запад, который плохо влияет на Украину и убивает такой крепки и нерушимый союз России и Украины.
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