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Не было государственного деятеля: журналист пояснил, как украинские власти могли сделать Донбасс лояльным

Не было государственного деятеля: журналист пояснил, как украинские власти могли сделать Донбасс лояльным
Если бы Донбасс был очищен от политических деятелей и высокопоставленных чиновников-сепаратистов, а также, если бы они были соответствующим образом наказаны за предательство Украины, возможно, этот регион более лояльно относился к украинской власти. Как передает replyua.net, такое мнение для «Апострофа» озвучил журналист из Донецка Денис Казанский. Он подчеркнул, что сейчас в Украине крайне негативная ситуация с уголовными делами, касающимися измены родине. Количество процессов, доведенных до реальных сроков, на самом деле мизерное. В cвязи с этим, продолжил Казанский, можно говорить о том, что у государственной структуры Украины нет «инстинкта самосохранения».

Журналист добавил, что нынешние украинские власти решили пойти по пути договоренностей с бывшими элитами, так и не приступив к реальной чистке.

«Возможно, это в некоторой степени напоминает беззаконие, однако так мог бы поступить государственный деятель, который осознает, что существует проблемная территория, которую необходимо сделать лояльной. Но в Украине не нашлось такого государственного деятеля, который бы на это пошел», - сделал вывод Казанский.
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