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Росіяни почали називати українців зрадниками ще під час російсько-грузинської війни, – соціолог

Росіяни почали називати українців зрадниками ще під час російсько-грузинської війни, – соціолог
Протягом останніх десяти років відбулася кардинальна зміна у стосунках українців і росіян. В Росії лишився єдиний соціологічний центр «Левада-Центр», який дає об'єктивну інформацію, за що йому присвоїли статус іноземного агента. Починаючи з 2008 року соціологи центру опитують росіян про ставлення їх до українців. Як передає replyua.net, про це в ефірі «Громадського радіо» розповів керівник Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

За його словами, треба сказати, що до початку 2014 року відношення українців до Росії було дуже позитивним, 90% підтримували Росію навіть під час грузинської війни. У Росії ж спостерігалися значні коливання. У період грузинської війни тільки 30% росіян позитивно ставилися до України. Українці ж навпаки з розумінням ставилися до росіян, намагалися їх підтримувати. Добре ставлення було, швидше за все, тому, що у нас є диверсифікація ЗМІ, вони належать різним олігархам і не керуються з єдиного центру, а в Росії вони управляються з єдиного центру, опозиційних ЗМІ практично не залишилося.

Володимир Паніотто зауважив, оскільки керівництво України підтримало Грузію в конфлікті, Кремль переконав своїх громадян у тому, що Україна – країна, якій не можна довіряти. Після 2014 року відбувся обвал. До травня 2015 року, практично зрівнялося ставлення українців до Росії і росіян до України. Останні півтора року у нас приблизно 40% позитивно ставляться до Росії. З боку Росії, приблизно з травня позитивно налаштовані відносно українців 30% росіян.
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