Высочайший знак доверия: Гройсман принял участие в заседании парламентских комитетов Канады

Как сообщает replyua.net, вчера премьер-министр Владимир Гройсман в ходе визита в Канаду принял участие в совместном заседании трех комитетов канадского парламента: по вопросам международной торговли, иностранных дел и обороны.
Как отметил в эфире одного из телеканалов украинский политолог Алексей Голобуцкий, это полностью соответствует приоритетам, обозначенным премьером Канады Трюдо еще в анонсе визита украинского премьера: торговля и оборона. То есть, усиление взаимодействия с Украиной, все возможное содействие именно по этим направлениям поддержано также и парламентом, а не только премьером Канады.
Политолог подчеркивает, что отдельно стоит отметить саму специфику формата: иностранный премьер-министр принимает активное участие в заседании парламентских комитетов – а не просто его проводят с экскурсией по парламенту. Дипломаты понимают, насколько это серьезный знак доверия и стремления к максимально тесному сотрудничеству. «Хотя в Украине подобное представить практически невозможно. Да и не нужно. Савченко, Левочкины, Семенченко – и все это в одном помещении...», – резюмировал политолог.