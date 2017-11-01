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Высочайший знак доверия: Гройсман принял участие в заседании парламентских комитетов Канады

Высочайший знак доверия: Гройсман принял участие в заседании парламентских комитетов Канады
Как сообщает replyua.net, вчера премьер-министр Владимир Гройсман в ходе визита в Канаду принял участие в совместном заседании трех комитетов канадского парламента: по вопросам международной торговли, иностранных дел и обороны.

Как отметил в эфире одного из телеканалов украинский политолог Алексей Голобуцкий, это полностью соответствует приоритетам, обозначенным премьером Канады Трюдо еще в анонсе визита украинского премьера: торговля и оборона. То есть, усиление взаимодействия с Украиной, все возможное содействие именно по этим направлениям поддержано также и парламентом, а не только премьером Канады.

Политолог подчеркивает, что отдельно стоит отметить саму специфику формата: иностранный премьер-министр принимает активное участие в заседании парламентских комитетов – а не просто его проводят с экскурсией по парламенту. Дипломаты понимают, насколько это серьезный знак доверия и стремления к максимально тесному сотрудничеству. «Хотя в Украине подобное представить практически невозможно. Да и не нужно. Савченко, Левочкины, Семенченко – и все это в одном помещении...», – резюмировал политолог.
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