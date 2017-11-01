Убийство Окуевой: Кадыров выступил с громким заявлением

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что к убийству добровольца АТО Амины Окуевой причастны украинские спецслужбы. Как передает replyua.net, соответствующее видео опубликовано на канале Кадырова в Telegram. По словам Кадырова, в Украине якобы намеренно был создан такой образ для снайпера.
«В Украине политические деятели и депутаты на постоянной основе говорили о Наталье Викторовне как о чеченке, которая воюет на стороне бандеровцев. Вместе с тем, всем было ясно, что Наталья Никифорова никаким образом не причастна ни к Чечне, ни к чеченскому народу. Не успели прозвучать выстрелы, как украинские рупоры заголосили о каком-то российском следе», — написал Кадыров, добавив, что в Киеве знают, кто убил Окуеву. «Если перефразировать Тараса Бульбу, можно утверждать: «Кто породил, тот и убил», - добавил Кадыров
С его слов, украинские спецслужбы уничтожили сразу трёх зайцев: убили «бандитку», отвлекли внимание Запада от протестных антиправительственных митингов, а также попытались ещё раз обвинить Россию в своих бедах. «Но беда в том, что у спецслужб Украины такие длинные уши, что их невозможно прикрыть никаким платком Натальи-Амины и пустыми разговорами о российском следе», - написал Кадыров.