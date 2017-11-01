Монетизация субсидий в Украине: стало известно, кто и когда получит деньги

Начиная с завтрашнего дня, второго ноября, Кабмин начнет выплачивать монетизированные субсидии. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Twitter написал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. В том числе, министр подчеркнул, что на выплаты могут рассчитывать семьи, которые в период прошлого отопительного сезона смогли сэкономить на субсидиях ЖКХ. Высокопоставленный чиновник отметил, что речь идет о 1,7 млн. украинских семей. При этом Розенко добавил, что все выплаты планируется завершить уже до 15 ноября.
Следует напомнить, что получить компенсацию за сэкономленные энергоресурсы можно в установленных пределах: электрическое отопление – эквивалент стоимости 150 киловатт электрической энергии (до 135 гривен). Индивидуальное газовое отопление – эквивалент стоимости 100 кубов газа (до 700 гривен).
Ранее в интервью журналистам замминистра финансов Сергей Марченко заявил, что ведомство разработало план перехода на денежные расчеты по субсидиям, который будет состоять из трех этапов. В течение первого периода будет проводиться монетизация расчетов по субсидиям на уровне предприятий-предоставителей услуг. Марченко отметил, что в настоящее время Украина находится именно на этом этапе.