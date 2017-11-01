Эксперт назвал невыполнимой миссию Волкера по Донбассу

Спецпредставитель американского Госдепа по Украине Курт Волкер имеет очень небольшие шансы достичь договоренностей относительно введения на Донбасс миротворческого контингента ООН, так как в этом никоим образом не заинтересована Российская Федерация. Как передает replyua.net со ссылкой на «Сегодня», соответствующую точку зрения озвучил экс-президент Freedom House, старший директор по правам человека и демократии Института МакКейна Дэвид Крамер.
«У меня все еще скептическое отношение к тому, что предложение по миротворцам может привести к определенным результатам. Я не виню Курта Волкера за использование любой возможности, однако я убежден, что эта идея приведет к неудаче, как и все предыдущие», — сказал Крамер. В то же время, Крамер подчеркнул, что хорошо знает Курта Волкера: «Он замечательный человек и он соответствует занимаемой позиции. Но я обеспокоен тем, что его задание безнадежно».
«Они сталкивается с теми же проблемами, что и Виктория Нуланд. Сурков не хочет решать этот кризис. Однако горазд важнее то, что Путин в этом не заинтересован. Он не покинет украинскую территорию, пока на него не будет оказано необходимого давления, в связи с этим так важно введение новых санкций. Цель Путина — дестабилизировать Украину», — подчеркнул Крамер.