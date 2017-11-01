Синоптик: в первый день ноября штормовой ветер стихнет и пойдет снег

На своей Facebook-странице известный синоптик Наталья Диденко сообщила, что в первый день самого хмурого в году месяца в Украине ожидаются небольшие осадки в виде дождя и, возможно, снега, информирует replyua.net. Эксперт также подчеркнула, что ноябрь является месяцем, в котором, согласно статистическим данным, меньше всего солнечных дней в году.
«Среда ознаменуется влажной погодой фактически во всех регионах нашей страны, но, если сравнивать с последними днями октября, осадков станет явно меньше – ожидается местами небольшой дождь или мокрый снег. Наконец-то ветер начнет утихать. Хотя он еще может быть порывистым, но уже преимущественно умеренный. Ветер будет западного направления», - спрогнозировала Диденко. Согласно ее данным, столбики термометра не поднимутся выше отметки +3...+8, только в южных областях местами +8...+10 градусов тепла.
Что касается украинской столицы, то сегодня, 1 ноября, там также ожидается сырая и облачная погода, местами небольшие осадки в виде небольшого дождя, мороси или снега. В ночное время температура воздуха в Киеве может опуститься до нуля.