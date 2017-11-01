В ООН внесена обновленная резолюция по Крыму

31 октября, во вторник, украинской делегацией был внесен обновленный проект резолюции по правам человека на полуострове Крым в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Новое время, об этом рассказал Олег Николенко, пресс-секретарь постпреда Украины при ООН.
«Обновленная резолюция имеет целью консолидировать поддержку Украины в вопросе деоккупации украинского полуострова. В частности, в ней содержится требование к России выполнить временные меры приказа Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа, а также отмечена необходимость обеспечить обучение на украинском и крымскотатарском языках», - заявил Николенко. Также пресс-секретарь отметил, что соавторами этой резолюции стали представители 34 государств.
Ожидается, что голосование пройдет уже через пару недель в Третьем комитете, а в декабре резолюция будет вынесена на всеобщее голосование Генеральной ассамблеи ООН. Напомним, что ровно год назад в ООН была одобрена резолюция по Крыму, предложенная украинской делегацией. В документе Россия была обозначена как страна-оккупант, а Севастополь и Крым – как временно оккупированные регионы.