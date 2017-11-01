Африканская чума свиней снова зафиксирована в Украине

В Черновицкой области выявлена африканская чума свиней – несколько животных уже погибло. Как информирует replyua.net со ссылкой на Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, эпидемия чумы была зафиксирована в минувшую субботу в частном хозяйстве ЧП Колотило Н. В.
В ведомстве отметили, что были взяты на исследования пробы биоматериала, и 30 числа сотрудники Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе выявили в биоматериале африканскую чуму. Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Вижницкой районной государственной администрации утвердила план по ликвидации АЧС.
Определены границы эпизоотического очага, зоны защиты и надзора. Напомним, что случаи распространения африканском чумы ранее также были зафиксированы еще в двух украинских областях – Одесской и Полтавской. Еще раньше чума распространялась на фермерства во Львовской и Ровненской областях.