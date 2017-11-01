Украина передала в ООН важную резолюцию о деоккупации Крыма

Накануне, 31 октября, Украина на официальном уровне подала на рассмотрение ООН новый проект резолюции относительно ситуации с правами человека в незаконно аннексированном Крыму. Как передает replyua.net со ссылкой на «Укринформ», соответствующее заявление озвучил постоянный представитель Украины при ООН Олег Николенко. По его словам, 31 октября в Нью-Йорке делегация Украины внесла в секретариат Третьего Комитета Генассамблеи ООН проект обновленной резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина».
Кроме того, Николенко почеркнул, что в составлении документа принимали участие 34 страны. Это является гарантией существенной поддержки резолюции непосредственно во время голосования. Согласно прогнозам, уже в декабре за документ проголосуют в Генеральной Ассамблее ООН.
«Цель обновленной резолюции – поддержки Украины в вопросе деоккупации полуострова. В том числе, она содержит требование к России выполнить временные меры приказа Международного суда ООН. Они, в частности, касаются отмены запрета Меджлиса крымскотатарского народа, а также подчеркивается необходимость обеспечения обучения на украинском и крымскотатарском языках», - отметил Николенко.