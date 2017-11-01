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Саакашвілі прокоментував слова Авакова про «мотлох» біля ВР

Саакашвілі прокоментував слова Авакова про «мотлох» біля ВР
На своїй персональній сторінці у соцмережі Facebook колишній очільник Одеської ОДА Михайло Саакашвілі, який нині є лідером партії «Рух правих сил,» схвально відгукнувся на рішення голови Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова щодо зняття охорони поруч із будівлею Верховної Ради, інформує replyua.net. У тому числі, Саакашвілі зазначив, що бійці Національної гвардії охороняли не протестувальників, а депутатів від людей, які прийшли для того, аби з ним поспілкуватися. У той же час, він висловив сподівання, що під словом «мотлох» маються на увазі народні депутати Розенблат, Березенко, Ляшко і «інші відомі представники бариг у владі».

«Я сподіваюся, що 7-го листопада, коли народні депутати будуть складати іспит народу, вони не опиняться за спинами представників Національної гвардії і 7-го люди зможуть проходити вільно, без проходження відразу кількох кордонів правоохоронців для того, щоб поспілкуватися з депутатами з приводу невиконаних обіцянок», - написав Саакашвілі.

Також Саакашвілі закликав депутатів приходити на засідання без охоронців і не через задній хід, аби подивитися в очі співгромадянам. Водночас він гарантував парламентарям фізичну недоторканність в обмін на скасування депутатської недоторканності.
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