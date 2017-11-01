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Окуеву похоронили в неизвестном месте

Окуеву похоронили в неизвестном месте
Родственники бойца АТО и добровольца Амины Окуевой похоронили ее в неизвестном месте без публичного прощания. Как передает replyua.netсо ссылкой на Громадьске, Амина была похоронена в том месте, которое она указала в своем завещании.

Окуева написала завещание в июне этого года, как будто предчувствовала свою гибель. Сначала прощание с Аминой планировалось провести в мечети Исламского культурного центра 31 октября, однако мать погибшей не захотела, чтобы с ее дочерью прощались публично. Убийство Амины Окуевой произошло в понедельник, 30 октября, в поселке Глеваха под Киевом.

Неизвестные расстреляли автомобиль с Адамом Осмаевым и Аминой Окуевой - она погибла от ранения в голову. Ее муж Адам Осмаев был ранен в ногу, но выжил. Неизвестные стреляли по машине из кустов. В настоящее время полиция разыскивает убийц девушки.
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