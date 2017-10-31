Что принесет с собой ноябрь украинцам: рост пенсий, а вместе с ними и тарифов на газ?

Столько реформ принято было депутатами в Верховной Раде, что украинцы застыли в ожидании. Медреформа начнет действовать только с начала следующего года, а вот ноябрь уже наградит народ новыми сюрпризами. Об этом сообщает replyua.net.
Некоторые пенсионеры уже получили свои выплаты с новыми цифрами, но большинство все еще ждет новых сумм. В ноябре уже все пенсионеры должны получить свои выплаты. В среднем, они стали больше 559 гривен, но в целом, все зависит от стажа работы и других важных моментов.
Отопительный сезон начался, и украинцы уже ждут свои первые платежки. Чего же нам ожидать, будет ли поднятие цен на газ? Уже не раз СМИ успокаивали народ, что нет причин для роста цен на отопление. И в который раз депутаты подтверждают, что бытовым потребителям и теплокоммунэнерго не поднимают тарифы на газ, для этого нет никаких оснований. А для промышленности цены все же подняли примерно на 670 гривен за 1 тысячу кубометров с учетом НДС. Для людей, которые пользуются поездами, ноябрь подарит долгожданное нововведение от УЗ – каждый пассажир может воспользоваться полноценным ужином даже глубокой ночью. В меню будут предложены первые блюда, снеки, десерты и разнообразные сэндвичи.