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Окуєву поховали без публічного прощання

Окуєву поховали без публічного прощання
Які інформує replyua.net з посиланням на «Тиждень», церемонії поховання учасниці АТО Аміни Окуєвої пройдуть без публічного прощання.

Так, родичі загиблої Аміни Окуєвої прийняли рішення провести поховання без публічної церемонії прощання. Як повідомляють журналісти, про це сказав сам чоловік Окуєвої Адам Осмаєв. За його словами, поховання вже відбулось, і пройшло у закритому порядку. Нагадаємо, раніше Муфтій Саід Ісмагілов поширював інформацію, відповідно до якої прощання з Окуєвою мало пройти у мечеті, розташованій при Ісламському культурному центрі сьогодні, тридцять першого жовтня. Тим не менш, за рішенням матері загиблої церемонія була непублічною.

Крім того, ЗМІ інформують, що Окуєва визначила у своєму заповіті місце, де вона хотіла б бути похованою. Сам заповіт був написаний ще до попереднього замаху, який відбувся на початку літа цього року. Нагадаємо, тридцятого жовтня 2017 року автівку, в якій знаходились Окуєва та Осмаєв, обстріляли. Окуєва отримала поранення голови і загинула на місці, її чоловік вижив, хоч і був поранений у ногу. Коментатори вже називають замах справою рук або російських спецслужб, або так званих «кадировців», з якими вели протистояння Окуєва та Османов.
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