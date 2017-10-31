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Правительство признало огромную нехватку денег для субсидий

Правительство признало огромную нехватку денег для субсидийЗаместитель министра финансов Украины Сергей Марченко заявил, что обязательства по субсидиям превысили предусмотренные государственным бюджетом на текущий год средства на десять миллиардов гривен.

Как информирует replyua.net, согласно словам заместителя руководителя Министерства финансов Украины, ведомство уже сталкивалось с подобной ситуацией прошлым летом. В то время финансовое ведомство обратилось к Верховной Раде с просьбой о выделении дополнительных четырнадцати миллиардов гривен и внесении соответствующих изменений в бюджет. В настоящее время Минфин может решить сложившуюся проблему, о чем убеждает Марченко. Также он подчеркнул, что Кабмин до конца текущего года погасит все задолженности за энергоносители, но при этом придется вносить изменения в государственный бюджет.

Напомним, ранее сообщалось, что министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что украинцы, которые получают минимальную пенсию, будут платить за коммунальные услуги приблизительно 70-80 гривен, но только в том случае, если их коммуналка будет стоить около двух тысяч гривен. Разницу в таких случаях будет платить государство.
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