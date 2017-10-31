Правительство признало огромную нехватку денег для субсидий

Как информирует replyua.net, согласно словам заместителя руководителя Министерства финансов Украины, ведомство уже сталкивалось с подобной ситуацией прошлым летом. В то время финансовое ведомство обратилось к Верховной Раде с просьбой о выделении дополнительных четырнадцати миллиардов гривен и внесении соответствующих изменений в бюджет. В настоящее время Минфин может решить сложившуюся проблему, о чем убеждает Марченко. Также он подчеркнул, что Кабмин до конца текущего года погасит все задолженности за энергоносители, но при этом придется вносить изменения в государственный бюджет.
Напомним, ранее сообщалось, что министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что украинцы, которые получают минимальную пенсию, будут платить за коммунальные услуги приблизительно 70-80 гривен, но только в том случае, если их коммуналка будет стоить около двух тысяч гривен. Разницу в таких случаях будет платить государство.