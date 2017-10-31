В ГПСУ может появиться собственная разведка

Как информирует replyua.net, в настоящее время Государственная пограничная служба Украины осуществляет работу над расширением своих полномочий и совместно со Службой безопасности формирует вертикаль разведывательных отрядов ведомств. В частности Цигикал сказал: «Согласно закону, наши подразделения внутренней безопасности имеют такие полномочия».
Согласно со словами правоохранителя, на сегодняшний день рассматривается возможность предоставления службе функции досудебного следствия. При этом Цигикал напомнил, что на государственной границе Украины должен заработать институт пограничных участковых. В их задачи будет входить работа в поселковых советах и с местным населением, а также проведение профилактической работы по предупреждению контрабанды и других преступлений на государственной границе.