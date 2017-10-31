Блогер: всі готові критикувати спецслужби, але чи заслужено?

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За словами блогера Олега Шарпа, в Україні люблять критикувати власні спецслужби – мовляв, терористи ходять Україною як в себе вдома. Але чи заслужена така критика? – інформує видання replyua.net з посиланням на портал «Тверезо».Так, блогер зауважує, що йому вже набридло слухати про те, що у кожному теракті в Україні винувата СБУ, тож він пропонує єдиний ефективний спосіб: надати СБУ такі ж повноваження, які має ФСБ в Росії. Нехай вони матимуть право перевіряти документи у кожного,кого зустрінуть на своєму шляху, затримувати на 72 години всіх, хто їм здається підозрілим, проводити обшуки громадян і транспортних засобів без санкції прокурора, прослухувати всі телефонні розмови та читати інтернет-листування. Словом, мати всі повноваження репресивної машини у поліцейській державі.Блогер нагадує, що кілька днів тому поліція затримала кількох молодиків у клубі, яким вручили повістки і відпустили на всі чотири сторони – так наші «правозахисники» й досі не припиняють істерику. Щоб вони сказали з приводу таких повноважень СБ? Зараз у наших спецслужб лишається не так багато інструментів – хіба агентурна робота. За словами блогера, навіть у найбільш благополучних державах періодично трапляються замовні вбивства та теракти. Тож не варто судити СБУ надто суворо – вона працює як може. Крім того, не забувайте, що вона на нашій стороні барикад.