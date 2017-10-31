Самолет рейса Москва-Стамбул совершил экстренную посадку в Одесском аэропорту

В международном аэропорту города Одессы совершил срочную посадку пассажирский самолет, который летел из Москвы в Турцию. Причиной этому стал подозрительный пассажир. Во время полета мужчина сообщил стюардессам о своем недомогании и ушел в туалет. Находился он там очень продолжительное время, а вернувшись в салон, он был полностью переодет в другую одежду. Об этом сообщает replyua.net.
Учитывая не совсем нормальное поведение пассажира, персонал самолета решил тщательно проверить уборную комнату. В оставленной там одежде ничего подозрительного не нашли. Но увидев спрятанную закрытую сумку в туалете, было принято решение экстренно посадить самолет в ближайшем аэропорту для выяснения всех обстоятельств, и устранения возможной угрозы жизни команды самолета и всех присутствующих на борту пассажиров.
Как только самолет сел в Одесском международном аэропорту, прибыли кинологи, для осмотра найденной сумки. В оставленных и спрятанных вещах ничего опасного не обнаружили. Сотрудники СБУ общаются с мужчиной и выясняют мотивы его поведения. Пока что ничего конкретного выяснить не получилось, но пассажиры вздохнули с легкостью, узнав, что угрозы их жизни нет.