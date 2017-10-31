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Грузовые тарифы "Укрзализныци" взлетят на 15%

Грузовые тарифы "Укрзализныци" взлетят на 15%
Как передает replyua.net, стало известно, что принятый приказ № 357 Министерства инфраструктуры от 20 октября 2017 года стал действительным уже 31 октября 2017 года. Данный приказ можно посмотреть в газете "Урядовый курьер", размещен он был в тот же день, когда и стал действительным, 31 октября. Теперь индексирование грузовых тарифов будет составлять 15%. Известно, что ранее этот тариф уже изменялся, а именно в апреле 2016 года.

Евгений Кравцов, и.о. председателя правления "Укрзализныци", утверждает, что стоимость перевозки грузов – согласованное постановление, принятое в процессе переговоров между членами грузоперевозок и самой "Укрзализницей".

Весь полученный капитал от индексации данного постановления будут накапливаться на отельном счете. "Укрзализныця" заверяет, что честно будет сообщать о полученных суммах и о том, куда они намерены их потратить. Так же стало известно, что резко против этого тарифа выступил бизнес. В связи с тем, что вырастут цены на грузоперевозки, то и цены на товары с услугами резко возрастут. А из этого следует, что от увеличения тарифа пострадают как сами предприятия так и обычные украинцы.
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